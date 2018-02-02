В Тульской области обнаружено 478 фальшивых банкнот
За 2017 год в банковском секторе региона было обнаружено 478 поддельных денежных знаков Банка России. Это на 23% меньше, чем в 2016 году.
Как отмечает Отделение
Что касается фальшивых банкнот иностранных государств, в 2017 году их выявлено семь штук — доллары США номиналом 100$.
Как отмечают в Отделении
«Мы регулярно проводим работу, направленную на профилактику фальшивомонетничества, рассказываем кассирам, пенсионерам, студентам и другим потребителям о способах проверки подлинности банкнот», — отмечает управляющий Отделением по Тульской
Ознакомиться с информацией о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков можно на сайте www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».
Для справки: всего по стране в прошлом году было обнаружено 45 313 поддельных денежных знаков Банка России — это на 25% меньше, чем в 2016 году.