В Тульской области обнаружено 478 фальшивых банкнот

За 2017 год в банковском секторе региона было обнаружено 478 поддельных денежных знаков Банка России. Это на 23% меньше, чем в 2016 году.

Как отмечает Отделение Тула ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, устойчивая тенденция к сокращению числа поддельных банкнот наблюдается на протяжении нескольких кварталов. Чуть более половины всех найденных подделок составили купюры достоинством 5000 рублей, по сравнению с 2016 годом их число сократилось почти на четверть — до 243 штук. На втором месте по популярности у фальшивомонетчиков стала купюра достоинством 1000 рублей — обнаружено 226 штук (в 2016 году — 303 шт.). Кроме того, было выявлено пять поддельных 500-рублевых купюр, по две банкноты номиналом 50 и 100 рублей.

Что касается фальшивых банкнот иностранных государств, в 2017 году их выявлено семь штук — доллары США номиналом 100$.

Как отмечают в Отделении Тула ГУ Банка России по ЦФО, сокращению количества подделок способствуют регулярная работа Банка России по совершенствованию защитного комплекса банкнот и проведение образовательных мероприятий.

«Мы регулярно проводим работу, направленную на профилактику фальшивомонетничества, рассказываем кассирам, пенсионерам, студентам и другим потребителям о способах проверки подлинности банкнот», — отмечает управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Новиков.

Ознакомиться с информацией о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков можно на сайте www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».

Для справки: всего по стране в прошлом году было обнаружено 45 313 поддельных денежных знаков Банка России — это на 25% меньше, чем в 2016 году.