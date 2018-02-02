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Дюмин: «Я готов к неудобным вопросам»

Дюмин: «Я готов к неудобным вопросам»

На пресс-конференции губернатора по итогам работы за два года присутствуют 108 журналистов из 59 СМИ.

Глава региона рассказал, что по многим показателям Тульская область в числе лидеров Центрального федерального округа. ВВП за год составил 550 млрд рублей, а индекс промышленного производства достиг отметки в 105,6%, индекс сельскохозяйственного производства – 109,4%.
 
– Два года мы работаем с вами бок о бок. В декабре я обратился с Посланием, поставил цели. Будем работать. Надеюсь на открытый диалог, будут и неудобные вопросы — я к ним готов, — сказал Алексей Дюмин. – Я нахожусь в серьёзном и значимом для страны регионе. Для меня это большая честь. Главное — не подвести людей, которые трудятся в тульском крае.
Есть, конечно, разочарования: определенные вещи, на которые мы не можем повлиять в рамках закона, например подрядчики, которые выигрывают конкурсы, но не могут оправдать наших ожиданий. Они подрывают авторитет власти. Я всегда исполняю то, что говорю. Но на подрядчиков зачастую законными методами повлиять нельзя. Недобросовестные подрядчики – враги Тульской области, мои личные враги, они мешают развитию. 
 

Пресс-конференция продолжается.

 

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