Дюмин: «Я готов к неудобным вопросам»

Глава региона рассказал, что по многим показателям Тульская область в числе лидеров Центрального федерального округа. ВВП за год составил 550 млрд рублей, а индекс промышленного производства достиг отметки в 105,6%, индекс сельскохозяйственного производства – 109,4%.

– Два года мы работаем с вами бок о бок. В декабре я обратился с Посланием, поставил цели. Будем работать. Надеюсь на открытый диалог, будут и неудобные вопросы — я к ним готов, — сказал Алексей Дюмин. – Я нахожусь в серьёзном и значимом для страны регионе. Для меня это большая честь. Главное — не подвести людей, которые трудятся в тульском крае.

Есть, конечно, разочарования: определенные вещи, на которые мы не можем повлиять в рамках закона, например подрядчики, которые выигрывают конкурсы, но не могут оправдать наших ожиданий. Они подрывают авторитет власти. Я всегда исполняю то, что говорю. Но на подрядчиков зачастую законными методами повлиять нельзя. Недобросовестные подрядчики – враги Тульской области, мои личные враги, они мешают развитию.

Пресс-конференция продолжается.