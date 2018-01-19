В Туле на Орловском шоссе «Мицубиси» врезался в опору ЛЭП

Фото УГИБДД по Тульской области.

В ДТП пострадали 68-летняя женщина и годовалый ребенок.

18 января в 15.22 в Туле возле дома №1 на Орловском шоссе 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», предположительно, не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП.

В аварии пострадали два человека. 68-летнюю пассажирку госпитализировали, мальчику 2017 года рождения оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

На момент ДТП ребенок находился в детском удерживающем устройстве, благодаря чему получил незначительные травмы. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.