В декабре в Туле из-за аномального тепла начали расти грибы

Температурные рекорды сбивают с толку не только растения, но и людей. Сегодня по Туле катался в шортах и футболке велосипедист.

Синоптики зафиксировали в Туле очередной температурный рекорд. Пришелся он на 29 декабря. В оружейной столице в пятницу воздух прогрелся до +3,9°C.

Сегодня в соцсетях жительница Тулы Марина Ланцова опубликовала фото растущих грибов, сделанное в Мясново.

«30.12.17г. Тула, Мясново.Завтра Новый год!?» – добавила Марина.

А еще в Туле сегодня был замечен велосипедист, разъезжающий по улицам в шортах и футболке. Фото опубликовала в соцсетях София Гафарова.

Молодой человек невозмутимо, не обращая внимания на недоумевающие взгляды прохожих, одетых в куртки и шубы, ехал по запланированному маршруту.