В декабре в Туле из-за аномального тепла начали расти грибы
Температурные рекорды сбивают с толку не только растения, но и людей. Сегодня по Туле катался в шортах и футболке велосипедист.
Синоптики зафиксировали в Туле очередной температурный рекорд. Пришелся он на 29 декабря. В оружейной столице в пятницу воздух прогрелся до +3,9°C.
Сегодня в соцсетях жительница Тулы Марина Ланцова опубликовала фото растущих грибов, сделанное в Мясново.
«30.12.17г. Тула, Мясново.Завтра Новый год!?» – добавила Марина.
А еще в Туле сегодня был замечен велосипедист, разъезжающий по улицам в шортах и футболке. Фото опубликовала в соцсетях София Гафарова.
Молодой человек невозмутимо, не обращая внимания на недоумевающие взгляды прохожих, одетых в куртки и шубы, ехал по запланированному маршруту.
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