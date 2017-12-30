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В декабре в Туле из-за аномального тепла начали расти грибы

В декабре в Туле из-за аномального тепла начали расти грибы

Температурные рекорды сбивают с толку не только растения, но и людей. Сегодня по Туле катался в шортах и футболке велосипедист.

Синоптики зафиксировали в Туле очередной температурный рекорд. Пришелся он на 29 декабря. В оружейной столице в пятницу воздух прогрелся до +3,9°C.

Сегодня в соцсетях жительница Тулы Марина Ланцова опубликовала фото растущих грибов, сделанное в Мясново. 

«30.12.17г. Тула, Мясново.Завтра Новый год!?» – добавила Марина. 

А еще в Туле сегодня был замечен велосипедист, разъезжающий по улицам в шортах и футболке.  Фото опубликовала в соцсетях София Гафарова.

Молодой человек невозмутимо, не обращая внимания на недоумевающие взгляды прохожих, одетых в куртки и шубы, ехал по запланированному маршруту.

вчера, в 23:04 +7
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