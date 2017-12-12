Жителей Тульской области ждут более 1100 новогодних мероприятий

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Праздничные гулянья станут самыми масштабными за последние годы и развернутся во всех уголках региона.

Во вторник, 12 декабря, в здании регионального правительства министр культуры Татьяна Рыбкина рассказала о программе праздничных мероприятий, организованных для жителей области.

На этот раз праздничные мероприятия станут самыми масштабными за последние годы и охватят все муниципальные образования Тульской области.

В этом году около 21 000 юных жителей Тульской области бесплатно посетят губернаторскую елку. По сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на треть. Губернаторские елки пройдут в Тульском цирке, ТЮЗе, театре драмы и филармонии.

Также в этом году увеличилось количество детей, которые поедут на елку в столичные учреждения культуры.

25 декабря 32 туляка поедут на общероссийскую новогоднюю елку в Московском Кремле, где их поздравит Президент страны Владимир Путин.

Для жителей Тульской области в правительстве региона подготовили немало сюрпризов. В этом году впервые пройдет акция «Цирк детям села». Уже 16 декабря более 1700 детей, проживающих в сельской местности, посетят новогоднее представление в Тульском цирке.

23 декабря в 12.00 новогодняя елка откроется в Тульском кремле. Здесь жителей и гостей города будет ждать необычная праздничная программа с интерактивной интермедией, концертом и музейными квестами. Здесь же будут проходить спектакли и театрализованные экскурсии: «Генерал Мороз», «Сказка про трех солдат и Соловья-разбойника» и др. Тульская кремлевская елка будет работать до 7 января.

Министр культуры подчеркнула, что в этом году новогодние программы представят все музеи региона. Уже сейчас в Тульском музее оружия работает мастерская Деда Мороза, а в начале января у большой елки на пятом этаже пройдет спектакль, подготовленный вместе с обществом детей-инвалидов «Маленькая страна — мы есть!».

В музее-усадьбе «Ясная Поляна» в новогодние праздники пройдет пьеса по сказке Шварца «Голый король». Новогоднее представление и спектакль «Царевна-лягушка» ждет ребят в Поленово. Также свою программу для жителей и гостей Тульской области готовит музей-заповедник «Куликово поле».

В тульских музеях пройдут интермедии, интерактивные представления и концерты. К примеру, Тульский экзотариум приглашает гостей на встречу с Дедом Морозом и лесными жителями.

Большую программу подготовили театры и муниципальные Дворцы культуры: «Карлсон», «Новый год на старый лад», «Вокруг света в Новый год», «Святочные вечера», «От Рождества до Крещения».

Более половины муниципальных образований региона подготовили праздничную программу, которая пройдет у главных елок в новогоднюю ночь.

Площадки, благоустроенные по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», также станут центрами праздничных гуляний.

Всего же в новогоднюю афишу вошли более 1100 областных мероприятий. Все они представлены в специально созданной газете «I-Тула». Культурно-туристическое издание будет распространяться во всех гостиницах, учреждениях культуры и в туристко-информационном центре в Тульском кремле.