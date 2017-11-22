На улице Гоголевской снесли незаконные сараи

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Советском городском округе, рядом с домом № 69-Б сотрудники МКУ «Сервисный центр города Тулы» провели демонтажные работы с привлечением спецтехники.

Ранее было установлено, что неподалёку от дома расположены старые сараи. Правоустанавливающих документов на них нет, сведений о владельцах тоже. В рамках работ по благоустройству пять деревянных построек были снесены.