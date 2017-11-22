В тульских автобусах, троллейбусах и трамваях ловили «зайцев»

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Специалисты отдела внутреннего контроля «Тулгроэлектротранса» совместно с сотрудниками полиции провели контрольные мероприятия на автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутах Тулы. Правонарушения выявлено не было – все пассажиры добросовестно оплачивали проезд.

Администрация Тулы напоминает: в соответствии с региональным законом от 9 июня 2003 года № 388 на безбилетников будут составляться протоколы об административном правонарушении – «зайцам» придётся заплатить тысячу рублей.

Ответственность предусмотрена и для лица, в установленном порядке не выдавшего пассажиру билет. Водителям и кондукторам, работающим «мимо кассы», придётся раскошелиться на пять тысяч рублей.