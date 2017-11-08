В Туле состоится приём граждан по вопросам, связанным с работой полиции

С 13 по 27 ноября комиссией УМВД России по Тульской области будет осуществлено плановое инспектирование городского управления внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках инспекторской проверки состоится личный приём граждан руководителем комиссии УМВД России по Тульской области подполковником внутренней службы Александром Овсянниковым.

На мероприятии будут рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью Управления МВД России по Туле, регистрацией обращений, жалоб и заявлений.