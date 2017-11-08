В Туле состоится приём граждан по вопросам, связанным с работой полиции
Жители областного центра смогут пообщаться с руководителем комиссии областного УМВД Александром Овсянниковым.
С 13 по 27 ноября комиссией УМВД России по Тульской области будет осуществлено плановое инспектирование городского управления внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках инспекторской проверки состоится личный приём граждан руководителем комиссии УМВД России по Тульской области подполковником внутренней службы Александром Овсянниковым.
На мероприятии будут рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью Управления МВД России по Туле, регистрацией обращений, жалоб и заявлений.
Приём состоится 15 ноября, с 15.00 до 18.00 по адресу: пр-т. Ленина, д. 53. Запись по телефону: 32-27-03.
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