Погода в Туле 25 октября: облачно, холодно, небольшой снег

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм). Ветер восточной четверти, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха – от -7 до -2, днём тоже будет холодно – максимум до трёх градусов тепла. Атмосферное давление в норме – 755-760 мм рт. ст.