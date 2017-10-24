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Погода в Туле 25 октября: облачно, холодно, небольшой снег

Погода в Туле 25 октября: облачно, холодно, небольшой снег

Синоптики обещают умеренный ветер и нормальное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм). Ветер восточной четверти, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха – от -7 до -2, днём тоже будет холодно – максимум до трёх градусов тепла. Атмосферное давление в норме – 755-760 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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