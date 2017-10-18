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В Туле ночью на улице Смидович грабитель напал на прохожего

В Туле ночью на улице Смидович грабитель напал на прохожего

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Тульские полицейские раскрыли ночной грабеж в Привокзальном округе. По предварительным данным, злоумышленник избил 21-летнего парня около одного из домов по улице Смидович, а затем забрал у него мобильный телефон.

Личность грабителя была установлена в результате проведенных оперативных мероприятий. У 25-летнего ранее судимого молодого человека обнаружено и изъято похищенное.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:23 0
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