Донской МУП «Ритуальные услуги» не предпринял меры против коррупции

Прокуратура Донского проверила МУП «Ритуальные услуги» на предмет соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

Ведомство выяснило, что в нарушение требований закона в МУП «Ритуальные услуги» не разработана антикоррупционная политика предприятия и не приняты меры по предупреждению коррупции.

«В частности не определены подразделения или должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений. Не внедрены стандарты и процедуры, обеспечивающие добросовестную работы организации, не сделано ничего для предотвращения и урегулирования конфликта интересов», – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По результатам проведенной проверки директору МУП «Ритуальные услуги» внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.