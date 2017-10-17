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Донской МУП «Ритуальные услуги» не предпринял меры против коррупции

Донской МУП «Ритуальные услуги» не предпринял меры против коррупции

Прокуратура внесла директору предприятия представление и потребовала устранить нарушения закона.

Прокуратура Донского проверила МУП «Ритуальные услуги» на предмет соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.
 
Ведомство выяснило, что в нарушение требований закона в МУП «Ритуальные услуги» не разработана антикоррупционная политика предприятия и не приняты меры по предупреждению коррупции.
 
«В частности не определены подразделения или должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений. Не внедрены стандарты и процедуры, обеспечивающие добросовестную работы организации, не сделано ничего для предотвращения и урегулирования конфликта интересов», – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
По результатам проведенной проверки директору МУП «Ритуальные услуги» внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:57 +1
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