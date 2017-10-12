УМВД России по Тульской области приглашает на службу в органы внутренних дел

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области приглашает на службу в органы внутренних дел граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.

Квалификационные требования к должностям: среднее профессиональное, высшее образование с соответствующей специализацией.

Преимущества службы в полиции:

Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей.

Обязательное страхование жизни и здоровья.

Санаторно-курортное обслуживание сотрудника и членов его семьи.

Детям сотрудников ОВД — в первоочередном порядке предоставляются места в школах и детских садах.

Возможность получить бесплатное высшее образование.

Возможность получить выплату на приобретение жилья при наличии 10-ти летнего стажа службы.

Стаж работы в органах внутренних дел 20 лет, дающий право выхода на пенсию по выслуге лет.

Отпуск — основной 30 дней + 7 дней при ненормированном рабочем дне + отпуск за выслугу лет (от 5 до 15 дней).

Достойная и стабильная зарплата.

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