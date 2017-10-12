Фото из архива Myslo.
УМВД России по Тульской области приглашает на службу в органы внутренних дел
На службу в ОВД приглашаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет.
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области приглашает на службу в органы внутренних дел граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.
Квалификационные требования к должностям: среднее профессиональное, высшее образование с соответствующей специализацией.
Преимущества службы в полиции:
- Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей.
- Обязательное страхование жизни и здоровья.
- Санаторно-курортное обслуживание сотрудника и членов его семьи.
- Детям сотрудников ОВД — в первоочередном порядке предоставляются места в школах и детских садах.
- Возможность получить бесплатное высшее образование.
- Возможность получить выплату на приобретение жилья при наличии 10-ти летнего стажа службы.
- Стаж работы в органах внутренних дел 20 лет, дающий право выхода на пенсию по выслуге лет.
- Отпуск — основной 30 дней + 7 дней при ненормированном рабочем дне + отпуск за выслугу лет (от 5 до 15 дней).
Достойная и стабильная зарплата.
Контактные телефоны:
- Управление по работе с личным составом УМВД России по Тульской области: 32-32-45, 32-32-46,
- Отдел по работе с личным составом УМВД России по г. Туле: 32-27-35, 32-27-11, 32-27-32.
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