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УМВД России по Тульской области приглашает на службу в органы внутренних дел
Фото из архива Myslo.

УМВД России по Тульской области приглашает на службу в органы внутренних дел

На службу в ОВД приглашаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет.

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области приглашает на службу в органы внутренних дел граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.

Квалификационные требования к должностям: среднее профессиональное, высшее образование с соответствующей специализацией.

Преимущества службы в полиции:

  • Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей.
  • Обязательное страхование жизни и здоровья.
  • Санаторно-курортное обслуживание сотрудника и членов его семьи.
  • Детям сотрудников ОВД — в первоочередном порядке предоставляются места в школах и детских садах.
  • Возможность получить бесплатное высшее образование.
  • Возможность получить выплату на приобретение жилья при наличии 10-ти летнего стажа службы.
  • Стаж работы в органах внутренних дел 20 лет, дающий право выхода на пенсию по выслуге лет.
  • Отпуск — основной 30 дней + 7 дней при ненормированном рабочем дне + отпуск за выслугу лет (от 5 до 15 дней).

Достойная и стабильная зарплата.

Контактные телефоны:

  • Управление по работе с личным составом УМВД России по Тульской области: 32-32-45, 32-32-46,
  • Отдел по работе с личным составом УМВД России по г. Туле: 32-27-35, 32-27-11, 32-27-32.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:11 +2
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