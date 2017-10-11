Члены правительства Тульской области находятся с деловым визитом в Китае

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Продолжается рабочий визит делегации Тульской области в Китайскую народную республику. Делегацию возглавляет заместитель губернатора Вячеслав Федорищев. Также в ее составе – министр экономического развития Григорий Лаврухин, глава тульского минсельхоза Дмитрий Миляев и представители региональной Корпорации развития.

В Гуанчжоу члены тульской делегации посетили 14-ю Китайскую международную выставку малых и средних предприятий. На ней представлена продукция тульского предприятия «Машгео», которое специализируется на производстве горношахтного, бурового и геологоразведочного оборудования, а также занимается проектированием скважин и плотин.

Туляки провели двусторонние встречи с китайскими предприятиями: автомобилестроительной компанией GAC Group и компанией China Co-op, выпускающей удобрения и пестициды, хлопок, товары народного потребления, сельскохозяйственную технику. Кроме того, состоялась встреча представителей правительства Тульской области с рабочей группой компании «Поли Груп» во главе с президентом компании господином Ван Линем.

Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества по реализации проектов в сферах дорожного строительства, сельского хозяйства и туризма. Вопросы сотрудничества также обсуждались на встрече с Китайским обществом дружбы с зарубежными странами (КОДЗС).

Благодаря достигнутым ранее договорённостям, тульские музыканты выступили на открытии Пекинского музыкального фестиваля. Творческие номера продемонстрировали артисты фольклорного ансамбля «Услада», гармонисты Даниил Костионов и Валерия Полынникова, юная вокалистка Арина Романова, исполнители народной музыки Святослав Кайзер, Ольга Степнова и Ярасвет Лапшин.

Заместитель председателя КОДЗС госпожа Дэн Жун отметила, что сотрудничество в сферах экономики, образования, культуры и туризма между КНР и Тульской областью будет продолжено.