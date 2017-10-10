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Журналист Myslo Оксана Грудинина вышла в межрегиональный этап конкурса «Созвездие мужества»

Журналист Myslo Оксана Грудинина вышла в межрегиональный этап конкурса «Созвездие мужества»

В Главном управлении МЧС России по Тульской области подвели итоги регионального этапа этого конкурса.

В этом году МЧС России уже 9-й раз проводит Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей.

Творческая составляющая фестиваля — конкурс журналистских и фоторабот объединяет авторов лучших фильмов, репортажей, статей об основах безопасности и историях спасения.

Конкурс журналистских работ проводился в следующих номинациях: «Лучший телевизионный проект»; «Лучшая информационная программа на радио»; «Лучший интернет-проект»; «Лучший материал в печатных СМИ»; «Чрезвычайный юнкор»; «Чрезвычайный блогер»; фотоконкурс «Вглядись в лицо героя».

На межрегиональном этапе Тульскую область будут представлять несколько журналистов — номинантов конкурса, в том числе и Оксана Грудинина, корреспондент портала Myslo и газеты «Слобода».

сегодня, в 12:08 +12
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