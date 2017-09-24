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Погода в Туле на следующей неделе: похолодание и небольшие дожди

Погода в Туле на следующей неделе: похолодание и небольшие дожди

Синоптики обещают тулякам в ближайшие 10 дней окончание бабьего лета и настоящую осень.

Сегодня, 24 сентября днем воздух прогреется до +16° С. 

Но уже с понедельника температура будет падать, а солнышко прятаться за тучи. Такая погода характерна для этих чисел сентября.

Тем, кого интересует геомагнитная обстановка, синоптики обещают умеренные магнитные бури почти всю следующую неделю:

 

В целом, почти весь октябрь нас ждет примерно такая погода. И лишь в 20-х числах второго осеннего месяца ночью температура воздуха опустится ниже нуля:

 

 

сегодня, в 09:59 +1
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