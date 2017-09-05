Неправильно оценили недвижимость по кадастру? Звоните на горячую линию!

Управление Росреестра по Тульской области 11 сентября организовало горячую линию по вопросам пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 часов по телефону 8(4872)24-82-29.

Порядок пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости разъяснит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Татьяна Сергеевна Чернышева.