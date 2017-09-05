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Неправильно оценили недвижимость по кадастру? Звоните на горячую линию!

Неправильно оценили недвижимость по кадастру? Звоните на горячую линию!

Управление Росреестра по Тульской области 11 сентября организовало горячую линию по вопросам пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 часов по телефону 8(4872)24-82-29.

Порядок пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости разъяснит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Татьяна Сергеевна Чернышева.

сегодня, в 15:51 0
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