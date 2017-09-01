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Более 49 500 учеников пошли в школы Большой Тулы 1 сентября
Фото Юлии Гришиной и tula.ru

Более 49 500 учеников пошли в школы Большой Тулы 1 сентября

Сегодня впервые за парты тульских школ сели 5 628 детей.

1 сентября 2017 года, за парты тульских школ сели более 49 500 учеников, среди них 5 628 первоклассников. В честь начала нового учебного года в школах Большой Тулы прошли праздничные линейки. С Днем знаний школьников поздравили представители городской администрации.

Заместители главы администрации города, главы округов и начальники отраслевых органов поздравили с новым учебным годом всех учащихся, педагогов и родителей, пожелали интересной учебы, крепкой дружбы, новых успехов и достижений.

Учащимся первых классов раздали значки «Первоклассник».

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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:25 +3
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