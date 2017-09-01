Съемки в Тульской области: Двойник Толстого, секреты семейного счастья и магия Ясной Поляны

Фото: Myslo, пресс-служба музея-усадьбы «Ясная Поляна».

В Ясной Поляне проходят съемки нового фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения». Несколько эпизодов картины сняты в родовом имении Толстых Ясной Поляне. Классика русской литературы Льва Толстого играет Евгений Харитонов, его супругу, Софью Андреевну, Ирина Горбачева, младшую сестру жены культового писателя, Татьяну Андреевну Кузминскую, Елизавета Янковская.

Режиссер фильма, Авдотья Смирнова, и вся съемочная группа отметили портретное сходство Евгения Харитонова с его героем Львом Толстым.

Евгений Харитонов:

- Мы пытаемся по максимуму отойти от образа Льва Толстого в наших головах. Для меня он не седой старец с бородой и пронзительным взглядом, он молодой мужчина, любящий эту жизнь. Я вижу в нем вспыльчивого человека, со своими срывами. Он пытается себя сдерживать в каких-то моментах, контролировать, но у него не всегда это получается.

Он живет на всю катушку, придумывает вокруг себя мир и пытается его построить. Он строит здесь рай для себя, для своей семьи, для своих близких.

Он часто спотыкается, встает, отряхивается и идет дальше. В фильме описана часть его жизни, когда он живет, пританцовывая. Он любит свою жизнь, любит свою женщину. Его было просто невозможно остановить. Он постоянно был в каком-то развитии. Под старость лет он же еще учил языки. Я бы хотел иметь эту внутреннюю самодисциплину и свой четкий путь. Я в отличие от него много ленюсь, что-то пускаю на самотек. Эта роль обязательно привнесет в мою жизнь что-то новое. Пока не знаю, что именно, но точно знаю, что привнесет. Я приезжал в Ясную Поляну со своей невестой еще в конце весны. Здесь чувствуется какая-то сила и энергия. Но больше всего меня поразила могила Льва Николаевича. Когда я первый раз туда пришел, я прямо опешил. Это такая конкретная точка в конце жизни, улыбка человека. Это трудно объяснить словами. Ясная Поляна стала одним из моих любимых мест. Сюда хочется возвращаться снова и снова.

Ирина Горбачева, исполнительница роли Софьи Андреевны:

- Для меня образ Софьи Андреевны сложился из дневников, писем и героинь произведений Льва Толстого. Я всегда стараюсь войти в роль больше интуитивно, полагаясь на собственные ощущения. Для меня она абсолютно живой, добрый, ранимый человек. Наша задача — показать живых людей, молодое семейство со своими страстями, переживаниями, слабостями, заботами.

Мне кажется, у Софьи Андреевны должен быть сильный характер и железная выдержка, а между супругами — очень сильная прочная сцепка.

В этой женщине была такая сила, такая энергия! Она не просто руководила хозяйством, но еще отдавала всю себя детям, занималась их воспитанием, решала, кому что надеть, кого и чем накормить, а параллельно еще и расшифровывала и переписывала произведения своего мужа. Это история любви такой силы и такого понимания друг друга, которую дай Бог каждому. Для меня это пример для подражания. Я бы хотела как минимум столько же лет прожить вместе со своим супругом.

Елизавета Янковская, исполняющая роль Татьяны Кузминской:

- Я первый раз в Ясной Поляне. Когда я готовилась к съемкам, я прочитала много книг про Толстых, в том числе и мемуары Татьяны Кузминской, роль которой я играю.

Для меня Толстые — очень интересная семья, прекрасная, большая, сложная, но главное, что все друг друга очень-очень любят и очень поддерживают. Такие отношения, которые были у двух сестер, Сони и Тани, я нигде не встречала.

Для меня это очень интересная история. Атмосфера, заботливо созданная Софьей Андреевной, до сих пор очень хорошо ощущается в Ясной Поляне. Складывается впечатление, что Лев Николаевич только что вышел из дома, как будто вся семья только что куда-то ненадолго выехала.

Неизгладимое ощущение на меня произвела могила Толстого. Я первый раз испытала такое чувство, какое-то невероятное. Мне очень нравится бывать в домах и квартирах-музеях. Там всегда очень интересная атмосфера. Но, к сожалению, большая часть экспонатов там воссоздана. Меня просто восхитило, что здесь сохранилось такое количество подлинных вещей. Я бы очень хотела увидеть это место зимой.

Когда я читала книги и представляла себе Ясную Поляну, я представляла почему-то зиму. Такую блестящую зиму с солнцем, которое отражается в снегу. Мне кажется, что это неимоверно красиво. Мне удавалось здесь побродить только в перерывах между съемками, но я обязательно еще приеду, чтобы просто здесь погулять.

Основная часть съемочного процесса в Туле близится к завершению. Сейчас съемки идут в усадьбе Малое Пирогово.