новости
новости
Регистрация
В Тульской области объявлено метеопредупреждение

В Тульской области объявлено метеопредупреждение

Ожидается усиление ветра и сильный дождь с грозой.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами 12-17 м/с, во второй половине дня возможны грозы, местами сильный дождь.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта и усилении ветра:

Безопасные места. Безопаснее всего во время грозы находиться в помещении с громоотводом. Если гроза застала вас в городе, спрячьтесь в магазин, подъезд или, на крайний случай, переждите грозу под навесом у стен зданий. Прячась под деревьями, не забывайте о том, что молния чаще всего попадает в самые высокие из них.

В помещении следует держаться подальше от окон, электроприборов, а также труб и другой металлической сантехники. Отключите внешние антенны и выключите из розетки радиоприёмники и телевизоры. Не забывайте: во время грозы недопустимо пользоваться электроприборами и сотовым телефоном.

Остерегайтесь опасных предметов. Нужно помнить, что удар молнии опасен не только тогда, когда молния бьёт непосредственно в человека, но и в предметы, находящиеся рядом. Поэтому не стоит прикасаться ко всему мокрому, железному, электрическому, потому что в такие вещи молния бьёт чаще всего. Опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону. Лучше всего во время грозы мобильные телефоны выключить.

При сильном ветре. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:18 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
погодаметеопредупреждениегрозадождьветер

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на день рождения Пролетарского парка
Туляков приглашают на день рождения Пролетарского парка
Туляков просят помочь в поисках пропавшего молодого человека
Туляков просят помочь в поисках пропавшего молодого человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.