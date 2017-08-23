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Туляков просят помочь в поисках пропавшего молодого человека

Туляков просят помочь в поисках пропавшего молодого человека

Он пропал 21 августа.

26-летний Андрей Рудольфович Буднявский пропал 21 августа по дороге в Тверскую область. На данный момент информации о его местонахождении нет.

К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Нужна помощь добровольцев, подробности в группе ВКонтакте.

Приметы: рост 170, среднее телосложение, черные волосы, карие глаза, носит усы.

Особые приметы: татуировка на левой руке от запястья до локтя, на правой руке, на спине.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Андрея Буднявского, звоните по телефонам
8(800)700−54−52 или 112; 102.

 

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:14 +1
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