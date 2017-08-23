Туляков просят помочь в поисках пропавшего молодого человека

26-летний Андрей Рудольфович Буднявский пропал 21 августа по дороге в Тверскую область. На данный момент информации о его местонахождении нет.

К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Нужна помощь добровольцев, подробности в группе ВКонтакте.

Приметы: рост 170, среднее телосложение, черные волосы, карие глаза, носит усы.

Особые приметы: татуировка на левой руке от запястья до локтя, на правой руке, на спине.