Туляков просят помочь в поисках пропавшего молодого человека
Он пропал 21 августа.
26-летний Андрей Рудольфович Буднявский пропал 21 августа по дороге в Тверскую область. На данный момент информации о его местонахождении нет.
К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Нужна помощь добровольцев, подробности в группе ВКонтакте.
Приметы: рост 170, среднее телосложение, черные волосы, карие глаза, носит усы.
Особые приметы: татуировка на левой руке от запястья до локтя, на правой руке, на спине.
Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Андрея Буднявского, звоните по телефонам
8(800)700−54−52 или 112; 102.
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