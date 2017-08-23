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Когда туляки смогут получить бесплатные юридические консультации в правительстве?

Когда туляки смогут получить бесплатные юридические консультации в правительстве?

Публикуем график.

В сентябре для жителей Тульской области организуют бесплатные юридические консультации в приемной регионального правительства.

Предварительная запись по телефону 8 (4872) 30-62-75.

Публикуем график:

  • 5 сентября — Тульская областная адвокатская палата, 15.00 — 18.00
  • 6 сентября — Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Тульской области, 15.00 — 18.00
  • 7 сентября — Институт права и управления ТулГУ, 15.00 — 18.00
  • 12 сентября — Тульская областная адвокатская палата, 15.00 — 18.00
  • 13 сентября — Комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния, 15.00 — 18.00
  • 14 сентября — Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 15.00 — 18.00
  • 19 сентября — Тульская областная адвокатская палата, 15.00 — 18.00
  • 20 сентября — Областная общественная организация «Тульское общество потребителей», 15.00 — 18.00
  • 21 сентября — Тульский филиал Международного юридического института, 15.00 — 18.00
  • 26 сентября — Тульская областная адвокатская палата, 15.00 — 18.00
  • 27 сентября — Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 15.00 — 18.00
  • 28 сентября — Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации, 15.00 — 18.00.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:06 +2
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