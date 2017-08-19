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На улице Болдина грузовая цистерна продавила асфальт
Фото очевидца

На улице Болдина грузовая цистерна продавила асфальт

Водитель отсоединил прицеп и на время стоянки опустил опору цистерны. Из-за этого дорожное покрытие потрескалось.

Накануне вечером, около 18.30, водитель тягача с рязанскими номерами отцепил грузовую цистерну, оставив её на улице Болдина. Об этом в редакцию MySLO сообщили очевидцы.

Чтобы придать конструкции устойчивость, водитель опустил опорное устройство полуприцепа. Из-за этого многотонная цистерна буквально продавила дорожное покрытие, оставив на асфальте две внушительные «вмятины».

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 14:22 +1
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Место
Тулаулица Болдина

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