Роспотребнадзор запустит горячую линию по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей

С 21 по 28 августа специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области проконсультируют потребителей по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по будням по следующим телефонам: