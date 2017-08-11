Туляки жалуются на безобразный гарантийный ремонт двора

По словам жителей, асфальт, уложенный в прошлом году, пошел трещинами. Но гарантийный ремонт оказался еще хуже.

О своей беде тулячка Мария Романова написала в нашем блоге «Народный журналист».

– Летом прошлого года во дворе нашего дома №76 по ул. Пузакова было проведено асфальтирование дворовой территории за счет бюджетных средств.

Как радовались все жители, не передать словами! Ведь до этого в течение более 10 лет двор напоминал танковый полигон.

Однако не успел сойти снег, как на новом асфальте появились трещины, количество которых увеличивалось с каждым днем.

Тулячка рассказывает, что в июне этого года во дворе провели комиссионное обследование в составе Городской службы единого заказчика (они выступали заказчиками и кураторами работ), отдела по благоустройству территориального управления по Зареченскому округу, представители совета дома и фирма-подрядчик.

В итоге составили акт и подрядчик обязался выполнить гарантийные работы по восстановлению целостности покрытия не позднее 1 октября 2017 года.

– И вот он ВЫПОЛНЕН! Жители в тихом шоке, дети все перемазаны в смоле, обувь испорчена... Это что?! Какие-то новые технологии в ремонте асфальтового покрытия?! Или подрядчик, проводивший в прошлом году работы и получивший деньги по муниципальному контракту (скорее всего, в полном объеме), издевается над жителями и ни во что не ставит администрацию города?! – пишет Мария.

Вот как «залечили» трещины во дворе:

Очень напоминает ситуацию «асфальт, не болей»:

Жители просят администрацию разобраться в ситуации.