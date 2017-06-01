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В Туле стартовал проект «Каникулы в городе»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле стартовал проект «Каникулы в городе»

Для детей на площади Ленина работали зона ретро, игровая зона, художественная зона, фотозона и другие площадки.

На площади Ленина в Туле прошел праздник «Город детства», посвященный Международному дню защиты детей. 

Туляков ждал большой концерт, работали интерактивные площадки, игровые шоу, проводились мастер-классы, конкурсы, спортивные состязания. Детвору ждало угощение от сказочных героев – мороженое.

В рамках праздника «Город детства» открылся проект «Каникулы в городе». Для детей работали зона ретро, игровая зона, художественная зона, фотозона и другие площадки.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, летний проект «Каникулы в городе» реализуется в третий раз. Досуговая программа для детей, которые будут проводить свои каникулы в городе, организована по поручению главы администрации города Евгения Авилова. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:58 0
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