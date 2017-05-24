Тульская гордума одобрила повышение стоимости парковки до 40 рублей

По новому проекту платных парковок станет меньше, но зато добавятся платные участки на парковке возле ТЦ «Утюг», в Чапаевском проезде и на улице Каминского.

24 мая во время заседания Тульской гордумы депутаты обсудили изменения, вносимые в проект платных городских парковок. В частности, был рассмотрен и принят новый проект парковочного пространства Тулы.

Депутаты большинством голосов утвердили предложенный проект решения.

Изменения вступят в силу с 3 июля.

По новому проекту в Туле уменьшится число машино-мест, которые были платными до этого момента: 1510 вместо 4640, но присоединят три новых участка, а стоимость парковки вырастет.

1 и 2 зоны парковок объединят, и стоимость часа парковки составит 40 рублей. Кроме того, появится новый платный участок на улице Каминского (участок от улицы Пирогова до проспекта Ленина) после завершения ее ремонта. Целью такой оптимизации является дополнительная разгрузка центральных улиц города.

Напомним, согласно правилам, люди обязаны оплатить парковку после истечения льготных 30 минут.

При покупке абонементов инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, а также одному из членов многодетной семьи будет предоставляться скидка 50%.

Участники заседания отметили, что если нет желания платить за парковку, то всегда можно отъехать и припарковаться на магистральных улицах. В праздники и выходные дни парковка также останется бесплатной.

Перечень улиц в платной зоне после оптимизации:

улица Советская

проспект Ленина (от улицы Советской до улицы Жаворонкова)

проспект Красноармейский

площадь Ленина

улица Менделеевская

Крестовоздвиженская площадь

улица Ф. Энгельса (от улицы Советской до улицы Революции)

улица Союзная

переулок Денисовский

переулок Благовещенский

улица Благовещенская

переулок Садовый

улица Дзержинского

улица Никитская

улица Тургеневская

улица Жуковского (от улицы Каминского до улицы Советской)

улица Пирогова (от улицы Советской до улицы Каминского)

улица Каминского (от проспекта Ленина до улицы Ф. Энгельса)

переулок Центральный

площадь Восстания

улица Оборонная (от улицы Советской до улицы Войкова)

улица Демонстрации (от улицы Ленина до площади Восстания)

улица Ф. Энгельса (от улицы Советской до улицы Каминского возле дома №1-г по улице Демонстрации) – парковка возле ТЦ «Утюг».

Кроме того, право бесплатного размещения на платных городских парковках будет предоставлено:

транспортным средствам экстренных оперативных служб - скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, военной автомобильной инспекции, аварийно-спасательных служб и др.; транспортным средствам инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, при наличии парковочного разрешения; транспортным средствам инвалидов I и II групп, а также законных представителей ребенка-инвалида и иных лиц, перевозящих инвалидов I и II групп или детей-инвалидов, - на обозначенных соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой парковочных местах, предназначенных для транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп, перевозящих таких инвалидов или детей-инвалидов, при наличии парковочного разрешения.

Уточняется, что представители последнней названной группы бесплатно могут размещаться только на парковке (парковочных местах) обозначенных соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой.