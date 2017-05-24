Где в Туле купить дешевые лекарства

Цены актуальны на 22 мая 2017 года.

Таблица увеличивается, если на нее кликнуть:

На сайте Государственного реестра лекарственных средств вы можете найти перечень всех препаратов и реестр предельных отпускных цен.

По всем вопросам относительно лекарств вы также можете звонить по телефону горячей линии Росминздрава: 8-800-200-03-89.

Подлинность лекарств подтвердит QR-код

С помощью сканера в аптеке или программы на своем смартфоне покупатель сможет проверить происхождение упаковки и убедиться в легальности фармацевтической продукции.

Правда, пока это могут сделать посетители в аптеках всего лишь шести пилотных регионов России: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Новгородской и Белгородской областей.

Всего в пилотном проекте примут участие 23 производителя лекарственных средств, четыре крупнейших фармацевтических дистрибутора, свыше 30 медицинских организаций и более 250 организаций розничной торговли лекарственными препаратами.

Вся система будет готова к июню 2017 года, а результаты эксперимента будут подведены 1 декабря 2017-го.

И с 1 января 2018 года наличие QR-кодов на упаковке лекарственных препаратов станет обязательным на всей территории Российской Федерации. Как считают эксперты, специальная маркировка поможет защитить фармацевтический рынок от контрафакта.

– Это часть работы по противодействию обороту фальсифицированной, контрафактной продукции, которую мы ведем. Абсолютно очевидно, как важно доверять безопасности и качеству лекарственных препаратов, чтобы лекарства были настоящие, а не поддельные, – отметил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Считывать соответствующие метки можно будет как собственными телефонами, так и сканерами. Если это муниципальные аптеки, то установку сканеров будет осуществлять муниципалитет за счет своих средств. Если это частные аптеки, то, когда наступит период обязательности, сканеры должны будут приобрести сами владельцы аптек. Как утверждают в правительстве, введение QR-кодов не повлечет удорожания лекарств.