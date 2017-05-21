«Арсенал» крупно обыграл «Спартак» и сыграет в стыковых матчах

Болельщики «Спартака» и «Арсенала» выбежали на поле Центрального стадиона и уже сломали ворота!

Финальный свисток! Друзья, невероятно, но «Арсенал» сделал это! Мы не вылетели в ФНЛ. Теперь у оружейников есть шансы остаться в Премьер-лиге. Нас ждут стыковые матчи!

90' Тульские болельщики зовут тренера «Спартака» Массимо Карреру. Хотят подарить ему самовар, закутанный в шарф «Арсенала».

89' Опять Расич на газоне. На этот раз, похоже, будет замена.

88' Кто бы мог подумать, что Габулов сегодня будет самым скучающим игроком на поле? Всего несколько раз ему пришлось вступить в игру.

86' Горбатенко убежал в штрафную «Спартака», но вратарь Песьяков успел перехватить мяч.

84' Но главное действо у нас происходит на поле. Осталось совсем немного времени до финального свистка.

82' Фанаты «Спартака» уже и жгут наш стадион ((

81' Вернулся Федерико на поле. Будем надеется, что с игроком всё хорошо!

80' Что за напасть такая? Теперь Расич на газоне! Теперь и аргентинец получил травму.

79' Фернандр пробивал с левого фланга штрафной. Мяч вылетел за пределы поля, при этом кто-то из игроков «Арсенала» задел мяч. Угловой.

76' Бежит в атаку «Спартак», однако наши парни хорошо обороняются.

74' Последняя замена у нас: вместо Берхамова вышел Шевченко.

72' «Арсенал» пытался убежать в контратаку, но Думбия неточно отдал пас на Горбатенко.

71' «Спартак» перепасовывается в центре поля. Большими силами идут оружейники в оборону.

68' Тульские болельщики вывесили прекрасный баннер — «Один клуб — один город».

68' Промес пробивал штрафной — мяч высоко пролетел.

66' Фанаты «Спартака» массово покидают трибуны. Интересно, что они задумали?

65' А у нас небольшая стычка на поле. Григалава сбил Адриано. Разбираются игроки.

63' Расич делает дубль!!! 3:0!!!

Кирилл Комбаров забежал в штрафную, пробил в Песьякова, который уже успел выйти из ворот. Мяч отлетел к Расичу. Федерико на этот раз не промахнулся.

62' А нам сообщает наш корреспондент с места событий, что фанаты «Спартака» начали свои эмоции переносить на стадион … Уже несколько кресел повырывали!

61' «Терек» забил второй мяч в ворота «Крыльев Советов»!

60' Ух ты! Думбия едва не занес мяч в ворота Песьякова!

59' Сергей Кирьяков нервничает. Всё время на ногах стоит и что-то подсказывает подопечным.

57' Еще одна замена у москвичей. Зобнин поменял Тигиева. По две замены сделали соперники.

56' Заменил Дмитрий Комбаров Самедова. Теперь у нас на поле два одинаковых Комбарова) Только в разных формах. Не перепутаем!

55' В это время «Оренбург» забил в ворота «Ростова».

55' Берхамов практически выскочил один на один с вратарем, но замешкался. Подоспели игроки «Спартака» и мяч отобрали.

54' Пока готовится замена у «Спартака» — Дмитрий Комбаров появится на поле.

52' Активно начали спартаковцы. Заработали подряд два угловых. К счастью, для нас всё закончилось хорошо.

50' Фернандо из-за пределов штрафной пробивал — не очень удачный удар получился. Мяч отбился от газон и попал прямо в руки Габулову.

48' Еще одна вынужденная замена у нас. Игорь Горбатенко заменил травмированного Илью Максимова.

47' Не очень хорошо стартовал второй тайм. Илья Максимов получил повреждение. Уходит с поля, держась за ногу.

46' Начался второй тайм! Всё-таки поменял Денисов травмированного Сунзу.

Перерыв. Заглянем в турнирную таблицу.

Перерыв! Можно перевести дух. Для тех, кто только присоединился — «Арсенал» выигрывает у чемпиона со счетом 2:0. На 12-й минуте москвичи остались в меньшинстве — Джикия получил красную. А на 34-й минуте Федерико Расич не смог забить пенальти.

45' Одну минуту добавил арбитр.

45' «Спартак» устроил настоящий штурм ворот Габулова! Завершающий удар нанес Фернандо. Перекладина спасла канониров!

42' Хорошие новости для оружейников. «Крылья Советов» пропустили от «Терека».

41' Кипят страсти на поле. Повздорили Расич и Маурисио. Потолкались немного.

39' Сунзу получил травму. Вместо игрока собрался выйти Александр Денисов. Но замена не понадобилась. Сунзу может продолжить игру.

38' Близится к концу этот жаркий первый тайм. Не похож «Спартак» сам на себя, но нам это только на руку.

36' А пока наши конкуренты — «Крылья Советов» и «Оренбург» — не забили голы. Следим и за этими матчами.

35' Обман зрения ((Расич не попал по воротам, к сожалению! Такие моменты упускать нельзя.

34' Пенальти в ворота «Спартака! Максимова сбил Самедов.

33' Комбаров сфолил на Глушакове — ничего серьезного.

31' Снова штрафной пробивает «Арсенал». Отбились москвичи.

29' Даже Тина Канделаки приехала посмотреть этот матч и не прогадала)

26' Злятся болельщики «Спартака», недовольны. Жгут файера.

24' ГОООООЛ!!! МАКСИМОВ!!!

Александров отличную подачу скинул на голову Максимову. Тот с убойной позиции «расстрелял» Песьякова!

20' Пока борьба на поле.

19' Опасный МОМЕНТ!!! Расич мог удвоить счет!

16' «Вперед, за Тулу!» — поддерживают туляки свою команду.

14' Григалава пробивал штрафной. Пытался закрутить в левый угол, но мяч пролетел мимо! Ээээх!

12' Остается «Спартак» в меньшинстве. Вот это матч!

12' Думбия прорвался вперед! Недалеко от штрафной его сбил Джикия. Красная карточка!!!

11' Промес издалека пробивал — мяч упал на сетку ворот Габулова. Угловой заработали красно-белые.

9' «Давайте финальный свисток», — шутят болельщики «Арсенала». Но нам еще играть и играть. Главное, не останавливаться канонирам.

8' Ответ «Арсенала»: Комбаров пробивал по воротам, но мимо.

7' Футболисты «Спартака» не ожидали такого начала. Пытаются прийти в себя. Самедов с правого фланга пробивал.

3' ГОООООООООЛ!!! Федерико Расич!

Неожиданно начинает «Арсенал». На стартовых минутах оружейники заработали угловой. С подачи Берхамова Федерико Расич головой отправил мяч в ворота «Спартака»! Урааа!

1' Стартовый свисток! Вперед, за Тулу!

0' «К вам приехал чемпион страны» — кричат болельщики красно-белых. Знаем, ребята, знаем…

0' Интересный факт — одном матче сойдутся братья-близнецы Комбаровы. Кирилл — арсеналец, Дмитрий — игрок «Спартака».

0' Небольшое интервью Сергея Кирьякова каналу «Футбол 1»:

- На такие матчи настраивать особо не надо, каждый из ребят понимает значения матча. Нужно скорее успокоить футболистов, чтоб не перегорели. Все взрослые парни и понимают, что значит этот матч.

0' Составы на игру.

0' Команды сыграют в таких формах:

0' Стадион потихоньку заполняется. Как вы уже поняли, у нас ожидается ажиотаж.

0' В общем, жарко сегодня будет не только на поле, но и за его пределами. Но вернемся к игре. Команды уже на стадионе, разминаются.

0' Фанаты красно-белых уже немного отличились. Туляки жалуются на их поведение. Страшновато в центре города…

0' В день матча в Туле серьезно усилили безопасность. Об этом за несколько дней до игры обсуждалось на совещании регионального правительства. Фанаты «Спартака» — не самые примерные. Правда, они якобы пообещали «Арсеналу» не выбегать на поле. Но кто знает…

0' Это противостояние стало самым ожидаемым матчем года для туляков. Все билеты на игру смели буквально за 2 дня. В интернете цены были сумасшедшие, даже по 14 тысяч продавали… И сейчас, по словам очевидцев, возле стадиона куча перекупщиков, которые пытаются сбагрить билеты по бешеным ценам.

0' Ну что, вот и настал для «Арсенала» момент истины. Совсем скоро всё решится — попадут ли канониры в стыковые матчи или же вылетят в ФНЛ. Так что для тульского клуба, без преувеличения, сегодня главный матч года. Нас устраивает только победа, что становится совсем проблематичным. Ведь «Спартак» уже стал чемпионом, а мы всё никак не выберемся со дна турнирной таблицы. Жаль только, что оружейники не брали очки в тех матчах, где это было возможным и реальным. И дотянули до самого конца.