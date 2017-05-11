Анонимность отменяется: Президент подписал указ об урегулировании похожих на СМИ сервисов

Под похожими на СМИ понимаются новостные агрегаторы, социальные сети, интернет-телевидение, мессенджеры, а также просто «сайты в сети интернет».

Президент России Владимир Путин подписал указ против анонимности в сети и об урегулировании похожих на СМИ сервисов: об этом пишет Лента.ru, ссылаясь на «Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы».

В течение полугода правительство будет заниматься поддержкой традиционных СМИ и урегулированием похожих на них сервисов.

Речь идет о новостных агрегаторах, социальных сетях, интернет-телевидении, мессенджерах, а также «сайтах в сети интернет».

Как следует из указа, эти меры необходимы для «формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений».

Кроме того, в тексте документа предлагается исключить анонимность пользователей сети и их «безответственность и безнаказанность».

При этом в плане - создание специальной системы, гарантирующей «личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации».

Отдельно указано, что к 1 октября 2017 года чиновники должны разработать ряд мер, которые позволят государственным органам перейти на российские средства шифрования, а также создать систему защиты российской инфраструктуры от кибератак.