Тульские сотрудники УФСБ поздравили ветеранов с Днем Победы

Фото пресс-службы УФСБ России по Тульской области.

4 мая в УФСБ России по Тульской области состоялась встреча ветеранов органов безопасности, посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в праздничном мероприятии приняли участие ветераны органов безопасности — участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей.