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Тульские сотрудники УФСБ поздравили ветеранов с Днем Победы
Фото пресс-службы УФСБ России по Тульской области.

Тульские сотрудники УФСБ поздравили ветеранов с Днем Победы

В праздничном мероприятии приняли участие ветераны органов безопасности.

4 мая в УФСБ России по Тульской области состоялась встреча ветеранов органов безопасности, посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в праздничном мероприятии приняли участие ветераны органов безопасности — участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей.

С поздравлением выступили начальник УФСБ России по Тульской области Алексей Зиновьев, председатель Совета ветеранов Вячеслав Салихов, участники войны и труженики тыла. Ветеранам были вручены памятные подарки.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:41 0
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