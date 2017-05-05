В Туле неизвестный водитель устроил ДТП с мотоциклом и скрылся

Фото УГИБДД по Тульской области.

4 мая в 21.30 в Туле на улице Демидовской плотине возле дома № 41 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле столкнулся с мотоциклом «Кавасаки» и скрылся с места ДТП. В аварии пострадал 24-летний мотоциклист. После оказания медицинской помощи молодого человека отпустили домой.

Госавтоинспекция просит всех свидетелей и очевидцев данного ДТП сообщить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Туле по телефонам: 32-45-00, 32-45-02, 32-45-10.