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В Тульской области откроется мобильное почтовое отделение

В Тульской области откроется мобильное почтовое отделение

По просьбе местных жителей, в селе Слободка откроется мобильный почтовый пункт, в котором будут оказывать все базовые услуги почты.

28 февраля в 14.30 в селе Слободка откроется отделение «Почты России». Мобильный пункт расположен на разворотном кольце у входа в санаторий.

Почтовое отделение откроется по просьбе жителей: в прошлом году на встрече они обратились к главе администрации города Евгению Авилову и попросили оказать содействие в обустройстве отделения почтовой связи в поселении.

В рамках решения вопроса в селе установили мобильный пункт 5-го класса. Сельское отделение будет оказывать услуги по приему и отправке корреспонденции, бандеролей, посылок, почтовых переводов, приему коммунальных платежей, выдаче пенсий и другие. В нем будут трудиться два сотрудника.

В торжественном мероприятии примут участие глава администрации города Тулы Евгений Авилов, представители «Почты России», главного управления по Зареченскому территориальному округу, местные жители.

Справка

Мобильный почтовый пункт – это блок-контейнер размером 3×6 метров с возможностью подключения электричества, а также автономной канализацией.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 09:21 0
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