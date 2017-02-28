В Тульской области откроется мобильное почтовое отделение
По просьбе местных жителей, в селе Слободка откроется мобильный почтовый пункт, в котором будут оказывать все базовые услуги почты.
28 февраля в 14.30 в селе Слободка откроется отделение «Почты России». Мобильный пункт расположен на разворотном кольце у входа в санаторий.
Почтовое отделение откроется по просьбе жителей: в прошлом году на встрече они обратились к главе администрации города Евгению Авилову и попросили оказать содействие в обустройстве отделения почтовой связи в поселении.
В рамках решения вопроса в селе установили мобильный пункт 5-го класса. Сельское отделение будет оказывать услуги по приему и отправке корреспонденции, бандеролей, посылок, почтовых переводов, приему коммунальных платежей, выдаче пенсий и другие. В нем будут трудиться два сотрудника.
В торжественном мероприятии примут участие глава администрации города Тулы Евгений Авилов, представители «Почты России», главного управления по Зареченскому территориальному округу, местные жители.
Мобильный почтовый пункт – это