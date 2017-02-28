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Кадеты из Тульского суворовского училища добыли бронзу в хоккейном турнире

Кадеты из Тульского суворовского училища добыли бронзу в хоккейном турнире

Лучшим игроком первенства был признан нападающий команды Максим Соколов.

С 20 по 22 февраля сборная Тульского суворовского военного училища по хоккею с шайбой принимала участие в первенстве Вооруженных Сил РФ среди сборных команд общеобразовательных организаций Министерства обороны РФ в Ставрополе.

Команда ТлСВУ в своей подгруппе заняла первое место. Туляки разгромили соперников из Пермского суворовского военного училища со счетом 10:5. Затем наши ребята обыграли спортсменов из Владивостокского Президентского кадетского училища со счетом 5:2. Сыграв вничью (4:4) с командой Московского суворовского военного училища, хоккеисты ТлСВУ вышли в полуфинал.

В полуфинале команда ТлСВУ проиграла соперникам из Тюменского Президентского кадетского училища. А в матче за третье место туляки обыграли со счетом 6:2 кадетов Московского суворовского военного училища.

Лучшим игроком первенства был признан нападающий команды ТлСВУ Максим Соколов, суворовец 3 курса.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:07 +1
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