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Две тульские школы назовут в честь Героев Советского Союза
Фото: onagradah.ru

Две тульские школы назовут в честь Героев Советского Союза

Такое решение приняли депутаты Тульской городской Думы.

Два образовательных учреждения будут названы в честь участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Центр образования № 2 получит имя туляка Олега Петровича Матвеева. Он отправился на фронт в 1944 году и погиб всего за три месяца до капитуляции Германии. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии лейтенант Матвеев был удостоен звания Героя Советского Союза.

Центр образования № 7 назовут в честь Сергея Николаевича Судейского, родившегося в селе Долматовка Ленинского района. Сергей Судейский участвовал в обороне Севастополя во время Великой Отечественной войны, был ранен. В 1944 году в ожесточенных боях при освобождении города Николаева, наш земляк геройски погиб и был посмертно награждён медалью «Золотая Звезда».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:24 0
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