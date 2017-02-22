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Двухэтажное здание в Щекинском районе тушили шесть пожарных расчётов
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Двухэтажное здание в Щекинском районе тушили шесть пожарных расчётов

На ликвидацию возгорания ушло 12 минут. Никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, 22 февраля, в 9.53,  на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном кирпичном здании, расположенном в поселке Советов Щекинского района.

Через пять минут на место прибыли первые пожарные расчёты, а в 10.10 пожар был полностью потушен. В результате полностью выгорело помещение площадью 15 квадратных метров.

Для ликвидации последствий происшествия от регионального ГУ МЧС России привлекалось 20 человек и 8 единиц техники. Причина пожара пока не установлена.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:35 +1
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Место
Щекинский районпоселок Советов

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