Двухэтажное здание в Щекинском районе тушили шесть пожарных расчётов

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, 22 февраля, в 9.53, на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном кирпичном здании, расположенном в поселке Советов Щекинского района.

Через пять минут на место прибыли первые пожарные расчёты, а в 10.10 пожар был полностью потушен. В результате полностью выгорело помещение площадью 15 квадратных метров.

Для ликвидации последствий происшествия от регионального ГУ МЧС России привлекалось 20 человек и 8 единиц техники. Причина пожара пока не установлена.