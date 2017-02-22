Случайно задушившая своего трехмесячного сына тулячка предстанет перед судом

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности».

По информации пресс-службы прокуратуры Тульской области, уголовное дело в отношении 35-летней женщины направлено в Советский районный суд.

Следователи установили, что 8 декабря прошлого года обвиняемая вместе с трехмесячным сыном находилась в машине, припаркованной возле одного из магазинов на улице Оружейной.

Проявив преступную небрежность, мать уснула, плотно прижав своим телом голову ребенка лицом вниз к сидению автомобиля. Мальчик задохнулся. Как выяснилось, в тот вечер женщина была пьяна.

Тулячке грозит до двух лет лишения свободы.