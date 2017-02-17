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У детского омбудсмена Тульской области аферисты взломали страницу ВКонтакте

У детского омбудсмена Тульской области аферисты взломали страницу ВКонтакте

От имени Наталии Зыковой тулякам могут приходить сообщения с просьбами выслать денег. Не поддавайтесь искушению.

17 февраля 2017 года в социальной сети ВКонтакте была взломана личная страница Наталии Зыковой, уполномоченного по правам ребенка в Тульской области.

От имени Наталии Алексеевны тулякам приходили сообщения с просьбой о материальной помощи.

Наталия Зыкова этот факт редакции Myslo подтвердила. Она просит не реагировать на эти сообщения, так как они, понятное дело, исходят не от нее.

– Да, меня взломали, – говорит Наталия Алексеевна. – Я не рассылаю никаких сообщений. Сегодня я намерена обратиться в полицию с заявлением.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:07 0
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