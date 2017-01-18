Генерал полиции России наградил директора тульской газеты

Фото предоставлено пресс-службой УМВД.

18 января министр внутренних дел РФ, генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественный прием для представителей средств массовой информации.

На встречу были приглашены ведущие журналисты как федеральных, так и региональных СМИ, пишущие на тему охраны правопорядка.

Открывая встречу, Владимир Колокольцев отметил, что благодаря многолетнему и плодотворному сотрудничеству Министерства со средствами массовой информации граждане объективно информируются о деятельности МВД России.

«Министерство внутренних дел – одно из наиболее открытых для прессы ведомств страны. Благодаря пристальному вниманию масс-медиа все главные события в жизни Министерства, наши достижения и проблемы становятся достоянием общественности, выносятся на широкое обсуждение», - сказал министр.

Особое внимание Владимир Колокольцев заострил на том, что современная журналистика связана с риском для жизни:

«Из года в год журналисты наряду с полицейскими находятся на первых местах в рейтингах наиболее опасных профессий. Нам известно, какую цену порой приходится платить за право говорить правду. И мы отдаем дань глубокого уважения мужеству ваших коллег, погибших при выполнении профессионального долга».

В ходе мероприятия Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил представителей средств массовой информации, наиболее ярко проявивших себя в освещении деятельности МВД России, и пожелал им профессиональных успехов, реализации новых идей и творческих проектов, высоких рейтингов и тиражей.

Среди награжденных - генеральный директор тульской газеты «Молодой Коммунар» Тамара Головина. Ей был вручен нагрудный знак «За содействие МВД России».