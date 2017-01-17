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В Туле будут еженедельно работать фермерские торговые ряды

В Туле будут еженедельно работать фермерские торговые ряды

На территории Центрального рынка тульские фермеры будут продавать местную сельскохозяйственную продукцию.

Тульские фермеры, крестьянские хозяйства и личные подворья продают здесь овощи, яблоки, молоко, сыр, творог, сметана, сало, мясо птицы, колбасы.

Для сельхозпроизводителей региона торговые места предоставляются бесплатно. Значит, цены «кусаться» не должны.

Фермерские ряды будут осуществлять свою работу на Центральном рынке Тулы (Хлебная площадь, 8) еженедельно, каждую субботу и воскресенье, с 9.00 до 16.00.

Министерство сельского хозяйства Тульской области приглашает крестьянские (фермерские) хозяйства региона принять участие в работе фермерских рядов, а жителей и гостей области – приобрести натуральную высококачественную сельскохозяйственную продукцию по доступным ценам.

Телефоны для справок: (4872) 24-51-88; 31-18-69 (факс).

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:44 +2
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