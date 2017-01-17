Почему тульские многодетные семьи не пользуются бесплатной землей?

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Этот вопрос обсудили на оперативном совещании в областном правительстве.

Поддержка многодетных семей, в том числе и предоставление им бесплатных земельных участков, предусмотрена законом. Эта задача поставлена Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №600.

По словам министра труда и социальной защиты Андрея Филиппова, в Тульской области работа по бесплатному предоставлению участков началась с 2011 года.

В органы социальной защиты населения с заявлением обратились

10 289 многодетных семей (информация на 1 января 2017 г.).

Как отметил министр, органы местного самоуправления и правительство региона сформировали 7 041 земельный участок, из них в собственность предоставлены 5 461. Сейчас 4 828 граждан (а это 47% от числа обратившихся, меньше половины) ожидает своей очереди.

Андрей Филиппов напомнил порядок предоставления земли многодетным семьям.

Предоставление площадок ведётся из утверждённых перечней земельных участков, которые формируются администрациями МО, либо министерством имущественных и земельных отношений Тульской области.

Кроме того, семья самостоятельно может сформировать земельный участок и оформить в собственность путем проведения кадастровой оценки. Также она имеет право бесплатно приобрести в собственность площади, находящиеся у нее в аренде.

– Из 7 041 сформированного земельного участка 2 155 участков частично обеспечены объектами инженерной инфраструктуры (31% от количества сформированных площадок). Линии электропередач имеются на 1 928 участках, водопровод — на 364, газ — на 933, к 1 003 участкам подведены дороги, — сказал министр.

На настоящий момент только 44 семьи региона приступили к строительству жилых домов на предоставленных земельных участках.

Чтобы дело продвигалось быстрее, в правительстве создана рабочая группа. Первое ее заседание прошло в январе этого года. Участники рабочей группы изучили участки, состояние которых не позволяет начать строительство (захламленность, нерасчищенность, расположение в лесопосадках, сложный рельеф и т. д. ), а также определили, насколько они обеспечены необходимой инфраструктурой.

По словам министра земельных и имущественных отношений Михаила Пантелеева, только половина обратившихся многодетных семей смогла реализовать свое право.

Самая большая очередь — в Туле.

Сложность в том, что количество свободных территорий в городе ограничено и с каждым годом таких площадок становится все меньше. А потребность в их получении только возрастает.

– Учитывая эту проблему, законодательством области предусмотрена возможность получения участков и в прилегающих к городу районов, — сказал Пантелеев.

Сейчас администрации пяти муниципальных образований предлагают девять участков общей площадью 154 га. Рассматривается вопрос, как обеспечить эти площадки инженерной инфраструктурой.

Михаил Пантелеев подчеркнул: многодетные семьи могут сформировать земельный участок сами. Таким образом площадки предоставляются без учета очередности. Этим правом, кстати, в области воспользовались 33 многодетные семьи, в Туле — 16.

Министерством имущественных и земельных отношений разработана блок-схема, где чётко расписана процедура прохождения документов по способу самостоятельного формирования земельного участка. Информационный материал будет размещён на сайте министерства для того, чтобы многодетные семьи могли провести все необходимые действия, минуя очередь.

– Процедура самостоятельного формирования участков многодетными семьями должна быть максимально понятной, — отметил Алексей Дюмин.

Прокурор Тульской области Александр Козлов сообщил, что прокуратура области ведет активную работу по защите интересов многодетных семей. По словам Александра Козлова, нарушения выявлены в Ефремове, рабочем поселке Новогуровский, Донском, Новомосковске, в МО Крапивенское Щекинского района.

Подводя итоги обсуждения, Алексей Дюмин подчеркнул, что вопрос бесплатного предоставления многодетным семьям земельных участков с повестки не снят, также как и ответственность за обеспечение коммуникациями земельных участков.

Губернатор предложил администрациям муниципальных образований рассчитать среднюю стоимость подвода коммуникаций к земельным участкам.

– Необходимо понимать объем средств, чтобы рассмотреть возможность принятия соответствующей региональной программы, — заключил Алексей Дюмин.