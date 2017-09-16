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Туляки провели пикет «Закон нужен сейчас» в защиту животных

Туляки провели пикет «Закон нужен сейчас» в защиту животных

Десятки туляков собрались на проспекте Ленина, чтобы показать: нужно как можно быстрее принять закон об ответственном обращении с животными.

Участники пикета требуют ввести государственный надзор и общественный контроль в этой сфере.

В Госдуме РФ идет работа по отработке новых статей закона. Его должны были принять еще в мае 2017 года, но этого не случилось. 

Известно, что в законопроекте Госдумы РФ идет речь о полном запрете на отлов безнадзорных животных с целью умерщвления, регулирование численности бездомных животных только методом «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат». Кроме того, законопроект запрещает содержания диких животных дома и предусматривает ликвидацию передвижных и контактных зоопарков и дельфинариев.

Напомним, что тульские зоозащитники уже выходили на пикет в ноябре 2016 года.

Тогда поводом стали уголовные дела в отношении «хабаровских живодерок».

 

сегодня, в 18:21 +4
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