Теперь ребят Воловского района на тренировки и соревнования будут доставлять на автобусе, который был приобретен специально для этого. Также автобус приобретен для юных спортсменов Суворовского района.

«Этот проект — наша инвестиция в здоровье детей. Транспортные средства отвечают всем требованиям безопасности и комфорта, в том числе для маломобильных ребят. Каждый автобус рассчитан на 20 мест.

Это только начало. Проект обязательно будем масштабировать и на другие районы, где в этом будет необходимость.

А нашим юным спортсменам желаю успехов и ярких побед!», - сообщил Дмитрий Миляев.