Туляки завоевали медали и путёвки на Кубок России по ММА в Липецке

Сборная Тульской области вошла в тройку сильнейших команд округа по итогам турнира среди юношей 16–17 лет.

В минувшие выходные в Липецке завершились чемпионат и первенство Центрального федерального округа по ММА. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены региона в возрасте 16–17 лет.

Вице-чемпионами турнира стали Кирилл Малютин (КБЕ) и Руслан Голушко («Юнити»). Оба получили путёвки на Кубок России. Бронзу завоевал Арсений Князев (КБЕ).

Золотую медаль выиграл Светослав Сурков из клуба «Варяг», серебро — Александр Романов («Юнити»), бронзу — Кирилл Горбунов («Юнити»).

«Эти соревнования стали важным этапом в карьере молодых спортсменов и дали им ценный опыт перед всероссийскими стартами», — отметил вице-президент Тульской областной федерации ММА Элман Сафаров.

По итогам турнира команда Тульской области заняла третье общекомандное место.