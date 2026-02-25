Тула стала площадкой для встречи «Белогорья» и МГТУ

Фото пресс-службы «Белгорья».

Встреча 27-го тура Суперлиги прошла на тульской площадке и завершилась победой гостей из Белгорода со счётом 3:1. Первая партия осталась за «Белогорьем» — 25:21. Во втором сете москвичи сумели навязать борьбу и вырвать победу на «больше-меньше» — 28:26. Однако дальше инициативой вновь завладели белгородцы: 25:21 и 25:18 в третьем и четвёртом отрезках матча.

По итогам турнира, «Белогорье» записало на свой счёт 18-ю победу в сезоне при девяти поражениях и занимает пятую строчку в турнирной таблице Суперлиги. Для МГТУ это поражение стало 25-м при двух выигранных матчах — команда замыкает таблицу чемпионата.