Как в тульском «Веденино» готовят трассу к «Лыжне России»: видео

Кадр из видео.

Министерство спорта Тульской области показало, как в лыжероллерном центре «Веденино» готовят трассу к «Лыжне России». Напомним, большой спортивный праздник пройдет 14 февраля.

«В этом году организаторы позаботились о каждом: маршрут проложен по равнине, чтобы даже новички смогли насладиться гонкой. Снегоуплотнительная машина (ратрак) уже проложила идеальную лыжню на территории лыжероллерного центра „Веденино“. Первым трассу преодолевает снегоход, проверяя каждый метр пути», — рассказали в минспорте.

Подать заявку на участие можно онлайн через Госуслуги или же очно в Туле:

12 и 13 февраля с 10.00 до 17.00 — Тульский велотрек (западная трибуна, 2 этаж, конференц-зал);

в день старта, 14 февраля, с 9.00 до 10.20 — «Веденино».

Напомним, в лыжной гонке ежегодно принимают участие тысячи человек — профессиональные спортсмены и просто любители здорового образа жизни. Фоторепортаж с прошлогодней «Лыжни России» смотрите по ссылке.