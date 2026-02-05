  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Как в тульском «Веденино» готовят трассу к «Лыжне России»: видео - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Как в тульском «Веденино» готовят трассу к «Лыжне России»: видео

Старты состоятся уже 14 февраля.

Как в тульском «Веденино» готовят трассу к «Лыжне России»: видео
Кадр из видео.

Министерство спорта Тульской области показало, как в лыжероллерном центре «Веденино» готовят трассу к «Лыжне России». Напомним, большой спортивный праздник пройдет 14 февраля.

«В этом году организаторы позаботились о каждом: маршрут проложен по равнине, чтобы даже новички смогли насладиться гонкой. Снегоуплотнительная машина (ратрак) уже проложила идеальную лыжню на территории лыжероллерного центра „Веденино“. Первым трассу преодолевает снегоход, проверяя каждый метр пути», — рассказали в минспорте.

Подать заявку на участие можно онлайн через Госуслуги или же очно в Туле: 

  • 12 и 13 февраля с 10.00 до 17.00 — Тульский велотрек (западная трибуна, 2 этаж, конференц-зал);
  • в день старта, 14 февраля, с 9.00 до 10.20 — «Веденино».

Напомним, в лыжной гонке ежегодно принимают участие тысячи человек — профессиональные спортсмены и просто любители здорового образа жизни. Фоторепортаж с прошлогодней «Лыжни России» смотрите по ссылке.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:23 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Лыжня России
СМИ: вслед за Виктором Дзюбой уйдут депутаты городской и областной Дум
Жизнь Тулы и области
СМИ: вслед за Виктором Дзюбой уйдут депутаты городской и областной Дум
сегодня, в 10:54, 73 3758 2
С территории тульского музея-усадьбы Поленова украли водонапорную башню
Дежурная часть
С территории тульского музея-усадьбы Поленова украли водонапорную башню
сегодня, в 09:39, 74 3801 3
В Туле при уборке снега повредили крышу пятиэтажки: квартиру тулячки затапливает
Жизнь Тулы и области
В Туле при уборке снега повредили крышу пятиэтажки: квартиру тулячки затапливает
сегодня, в 16:25, 35 1310 3
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
сегодня, в 18:34, 35 1130 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Словно сцена из «Титаника»: мощный поток воды затопил подъезд многоэтажки в Ясногорске
Словно сцена из «Титаника»: мощный поток воды затопил подъезд многоэтажки в Ясногорске
Сбил насмерть пешехода у Ледового дворца: на водителя Toyota завели уголовное дело
Сбил насмерть пешехода у Ледового дворца: на водителя Toyota завели уголовное дело

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.