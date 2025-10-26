  1. Моя Слобода
В МСК «Тулица» проходят всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству  
Фото: минспорта Тульской области

В МСК «Тулица» проходят всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству  

В них принимают участие более 1000 спортсменов из 30 регионов нашей страны.

В многофункциональном спортивном комплексе «Тулица» проходит Кубок России, Всероссийские соревнования и областные открытые соревнования по восточному боевому единоборству. Они посвящены Герою России Александру Панфилову.

– Тула рада принимать соревнования такого уровня. И в регионе, благодаря поддержке губернатора Дмитрия Миляева, для этого создана вся инфраструктура.  Кобудо – это не только боевое искусство, но и философия, требующая дисциплины, уважения и самосовершенствования. Уверен, что соревнования станут ярким событием в спортивной жизни нашего региона и будут способствовать популяризации этого зрелищного вида спорта, – сказал министр спорта Тульской области Михаил Трунов.

В программе – этапные международные соревнования по дисциплине «кобудо весовая категория» с участием спортсменов из России, Узбекистана, Индии, Белоруссии, Латвии, Кубы, Молдовы. 

