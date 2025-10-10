  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тульские каратисты выступили на Чемпионате и Первенстве мира - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские каратисты выступили на Чемпионате и Первенстве мира
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульские каратисты выступили на Чемпионате и Первенстве мира

Соревновнаия прошли в Республике Чувашия.

По результатам Открытого чемпионата мира по всестилевому каратэ воспитанница тульско спортшколы «Восток» Марина Пьянкова стала победителем и призером в двух номинациях:

  • 1 место – в возрастной категории 18+, в номинации ОК – без деления на весовые категории,
  • 3 место – в возрастной категории 18+, в номинации СЗ – с использованием средств защитного оборудования, в весовой категории 60 кг.

На Первенстве мира другие воспитанники спортшколы тоже продемонстрировали свои умения. Дарина Лапшенкова провела 4 боя, уступила сопернице в борьбе за бронзовую медаль со счетом 0:1. Алевтина Новикова в борьбе за выход в полуфинал уступила со счетом 4:5. Кирилл Сорокумов в поединке за выход в полуфинал проиграл со счетом 2:3.

Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Алексей Плехоткин и Екатерина Атоян.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
каратэспортборьбаПервенство мираЧемпионат мира
Место
Тула
Посещение нацпарка «Тульские засеки» может стать платным 
Жизнь Тулы и области
Посещение нацпарка «Тульские засеки» может стать платным 
вчера, в 09:00, 113 3227 -19
Скачки напряжения и бесхозные дороги: жители Ямн бьют тревогу
Жизнь Тулы и области
Скачки напряжения и бесхозные дороги: жители Ямн бьют тревогу
вчера, в 11:49, 83 2709 0
Тульский пенсионер заплатит 10 тысяч рублей за комментарий в соцсети
Дежурная часть
Тульский пенсионер заплатит 10 тысяч рублей за комментарий в соцсети
вчера, в 15:23, 46 1807 -9
В Госдуме предложили ограничить количество питомцев в квартире
Мир
В Госдуме предложили ограничить количество питомцев в квартире
вчера, в 11:03, 69 1477 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле пройдут публичные слушания по внесению изменений в городской Устав
В Туле пройдут публичные слушания по внесению изменений в городской Устав
Выходные в Тульской области будут холодными и дождливыми
Выходные в Тульской области будут холодными и дождливыми
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.