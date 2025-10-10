Тульские каратисты выступили на Чемпионате и Первенстве мира

Фото: пресс-служба администрации Тулы

По результатам Открытого чемпионата мира по всестилевому каратэ воспитанница тульско спортшколы «Восток» Марина Пьянкова стала победителем и призером в двух номинациях:

1 место – в возрастной категории 18+, в номинации ОК – без деления на весовые категории,

3 место – в возрастной категории 18+, в номинации СЗ – с использованием средств защитного оборудования, в весовой категории 60 кг.

На Первенстве мира другие воспитанники спортшколы тоже продемонстрировали свои умения. Дарина Лапшенкова провела 4 боя, уступила сопернице в борьбе за бронзовую медаль со счетом 0:1. Алевтина Новикова в борьбе за выход в полуфинал уступила со счетом 4:5. Кирилл Сорокумов в поединке за выход в полуфинал проиграл со счетом 2:3.

Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Алексей Плехоткин и Екатерина Атоян.