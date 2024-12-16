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Тульская область обрела частицу Честного и Животворящего Креста Господня и частицы святых мощей
Фото Министерства культуры Тульской области.

Тульская область обрела частицу Честного и Животворящего Креста Господня и частицы святых мощей

Святыня прибыла 15 декабря в Успенский соборный храм Алексина.

В Тульскую область доставили частицы Честного и Животворящего Креста Господня, святых мощей свт. Алексия, митрополита Московского и всея Руси, а также преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби.

Это стало возможно благодаря взаимодействию Белевской епархии и Благотворительного фонда святого мученика Вонифатия в рамках программы «Духовное укрепление российского воинства». Она проводится с 2016 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла совместно с Синодальным отделом по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами РФ.

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Крестный ход прошел с участием военнослужащих РФ, духовенства, благотворителей, жителей и гостей региона.

От имени губернатора Дмитрия Миляева собравшихся приветствовала министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила, что передача частиц мощей святых покровителей российского воинства имеет особую историческую значимость для Алексина — города воинской доблести.

— Алексин — один из духовных центров Тульского региона, и обретение этих святынь будет способствовать росту числа паломников и туристов в славный исторический город, — сказала Татьяна Рыбкина.

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Святыни переданы Белевской епархии в Успенский соборный храм Алексина на постоянное пребывание и будут доступны для поклонения прихожан.

В рамках мероприятия состоялась Праздничная Божественная литургия, которую возглавил Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский в сослужении духовенства Белевской епархии.

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