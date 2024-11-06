Тульская фигуристка Екатерина Анисимова вошла в десятку сильнейших на этапе Гран-при России

С 1 по 4 ноября в Казани состоялся II этап Гран-при России по фигурному катанию. Об этом сообщает минспорт Тульской области.
По результатам короткой и произвольной программы мастер спорта России, воспитанница Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Екатерина Анисимова вошла в десятку сильнейших, заняв восьмое место.
Спортсменка исполнила дупель, каскад «3+3» и риттбергер в три оборота. Её результат — 61,80 балла.
Тренируется тульская фигуристка под руководством Ирины Назаровой.