Тульская фигуристка Екатерина Анисимова вошла в десятку сильнейших на этапе Гран-при России

Фото с сайта минспорта Тульской области.

С 1 по 4 ноября в Казани состоялся II этап Гран-при России по фигурному катанию. Об этом сообщает минспорт Тульской области.

По результатам короткой и произвольной программы мастер спорта России, воспитанница Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Екатерина Анисимова вошла в десятку сильнейших, заняв восьмое место.

Спортсменка исполнила дупель, каскад «3+3» и риттбергер в три оборота. Её результат — 61,80 балла.

Тренируется тульская фигуристка под руководством Ирины Назаровой.