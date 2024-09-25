Волейбольная «Тулица» приглашает болельщиков на матч с «Протоном»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Игра пройдет в Туле уже завтра.

26 сентября в спорткомплексе «Тула-Арена» состоится матч «Тулица» — «Протон». Игра начнется в 19.00. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Билеты на матч можно купить онлайн и в кассах «Арены». Подробнее — в группе «Тулицы» ВКонтакте.