Волейбольная «Тулица» приглашает болельщиков на матч с «Протоном»

26 сентября в спорткомплексе «Тула-Арена» состоится матч «Тулица» — «Протон». Игра начнется в 19.00. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Билеты на матч можно купить онлайн и в кассах «Арены». Подробнее — в группе «Тулицы» ВКонтакте.
Игра пройдет в Туле уже завтра.
26 сентября в спорткомплексе «Тула-Арена» состоится матч «Тулица» — «Протон». Игра начнется в 19.00. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Билеты на матч можно купить онлайн и в кассах «Арены». Подробнее — в группе «Тулицы» ВКонтакте.
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